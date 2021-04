Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Vermisste 14-Jährige ist wieder da

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Die seit Ostern vermisste 14-Jährige Fiona ist wieder da. Die Teenagerin wurde am frühen Morgen in Recklinghausen gefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung hat sich hiermit erledigt. Wir bitten vor allem das Foto der 14-Jährigen zu löschen. Außerdem bedanken wir uns an dieser Stelle für die Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell