Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mann verscheucht mutmaßlichen Einbrecher

Recklinghausen (ots)

An einem Wohn- und Geschäftshaus an der Köhler Straße hat am späten Dienstagabend ein 61-jähriger Mann aus Dorsten offensichtlich einen Einbruch verhindert. Der Mann wurde gegen 23 Uhr wach, weil er ein klirrendes Geräusch gehört hatte und ein Hund bellte. Als er nachschaute, bemerkte er eine Person an der Wohnungstür. Die Scheibe war eingeschlagen. Der Täter lief daraufhin in Richtung Wienbachstraße weg. Der mutmaßliche Einbrecher konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 1,70m bis 1,80m groß, vermutlich männlich, sportlich schlank, dunkel gekleidet, Kapuzenpullover, wobei die Kapuze über den Kopf gezogen war. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell