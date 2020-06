Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Montag, um kurz nach Mitternacht, auf der Ruhrölstraße in einen Baumarkt eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Dorsten:

Zwischen Freitag- und Samstagmorgen sind unbekannte Täter in einen Ausstellungsraum eines Schwimmbades am Konrad-Adenauer-Platz eingebrochen. Mitgenommen wurde ein Feuerlöscher.

Herten:

Am Freitagnachmittag wurde in ein Wohnhaus auf der Straße "Kerkhofskamp" eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter nahmen Bargeld und Schmuck mit. Die Bewohnerin hatte verdächtige Geräusche aus dem Haus gehört, während sie selbst im Garten saß. Als sie nachschaute, war die Wohnung bereits durchsucht. Der oder die Täter waren nicht mehr zu sehen.

Auf der Paschenbergstraße sind unbekannte Täter in eine leerstehende Schule eingebrochen und haben mehrere Kupferrohre gestohlen. Der Tatzeitraum kann von Mittwochnachmittag bis Montagmorgen eingegrenzt werden. Wer in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen an der Schule gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell