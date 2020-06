Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unbekannter Mann belästigt Frau

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend, gegen 21:00 Uhr, bemerkte eine 25-jährige Frau aus Dorsten an einem Spielplatz, hinter einem Gebüsch, an der Barkenberger Allee einen Mann, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Als die Frau sich von dem Spielplatz entfernte, flüchtete der Mann auf einem weißen Fahrrad in unbekannte Richtung. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

ca. 30 Jahre alt, ca. 1,80m groß, normale Statur, leicht gebräunte Haut, kurze schwarze leicht gelockte Haare, schwarzer Bart, trug eine schwarze Jogginghose mit weißer unbekannter Aufschrift und ein rotes kariertes Shirt

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

