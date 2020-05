Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Zwischen Samstag und Sonntagnachmittag gelangten unbekannte Täter gewaltsam in ein Gartenhaus in einer Kleingartenanlage an der Merveldtstraße. Entwendet wurden ein Tablet-Computer, eine Bohrmaschine und ein Mikrofon. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Gladbeck

Am Freitagmorgen, gegen 03:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über einen Nebeneingang, gewaltsam Zugang zu einem Supermarkt an der Bottroper Straße. Im dem Gebäude hebelten sie eine Tür zu einem Lagerraum auf. Nach ersten Erkenntnissen sind die Täter mit Zigaretten als Beute in unbekannte Richtung geflüchtet.

Hinweise nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell