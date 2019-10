Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl aus Kfz

Recklinghausen (ots)

Marl

Am Montagabend (zwischen 18:15 Uhr und 20:20 Uhr) brachen unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Uckermarkstraße ein. Zunächst wurde ein Wohnzimmerfenster aufgehebelt, anschließend durchsuchten die Täter Räume, Schubladen und Schränke. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet und die Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Dorsten

Im Stadtteil Lembeck brachen unbekannte Täter einen Kleintransporter am Schluerweg auf. In der Nacht zu Dienstag wurden aus dem weißen Mercedes Sprinter mehrere Werkzeugmaschinen entwendet. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Gladbeck

Bereits frühen Sonntagmorgen, um 00:45 Uhr, brach ein unbekannter Täter in einen Gastronomiebetrieb an der Horster Straße ein. Er flüchtete nach dem Einbruch mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Herten

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu der Garage eines Einfamilienhauses an der Adalbertstraße. An der Zugangstür zur Garage entstand 300 Euro Sachschaden. Die Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Am Montagvormittag drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Langen Wanne ein. Hier durchsuchten sie die Räume und flüchteten in unbekannte Richtung mit Schmuck und Bargeld. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

