Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Pkw kippt auf die Fahrzeugseite

Recklinghausen (ots)

Am Montagmorgen (06:37 Uhr) kam eine 29-jährige aus Marl, aus noch ungeklärter Ursache, auf der Breddenkampstraße in der Einmündung zum Loemühlenweg von der Fahrbahn ab. Dabei prallte sie gegen einen Betonpöller am Fahrbahnrand. Durch den Aufprall drehte sich der Pkw auf die linke Fahrzeugseite. Die 29-Jährige konnte selbstständig aus dem Fahrzeug klettern. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden, er war nicht mehr fahrbereit.

