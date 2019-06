Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Wohnungseinbrecher bei der Tat überrascht

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 7.15 Uhr, versuchte ein 57-jähriger Gelsenkirchener in einem Mehrfamilienhaus auf der Aldiekstra0e mehrere Wohnungstüren aufzuhebeln. Er wurde von einem aufmerksamen Mieter überrascht, der sofort die Polizei anrief. Der 57-Jährige konnte von Polizeibeamten im Haus festgenommen werden. Dem Täter war es nicht gelungen, in Wohnungen einzudringen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

