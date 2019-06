Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Marl

Am Mittwoch (02:00 Uhr - 17:30 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu den Räumlichkeiten eines Cafes an der Bonifatiusstraße. Entwendet wurde eine Geldkassette mit Bargeld. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung

Dorsten

In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Kindergarten an der Straße Surick. Die Räume wurden durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter, ohne Beute, in unbekannte Richtung. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in die Büroräume einer Firma an der Straße Zum Wetterschacht ein. Entwendet wurden zwei Computer. Die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Donnerstag die Tür zu einer Arztpraxis am Widumer Tor auf. Aus den Räumen wurde Bargeld entwendet. Hinweise auf die Täter haben sich bislang nicht ergeben.

Hinweise melden Sie bitten dem zuständigen Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111.

