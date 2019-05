Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Mit abbiegendem Auto zusammengestoßen

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 12.10 Uhr, fuhr ein 63-jähriger Autofahrer aus Haltern am See auf der Lohausstraße. Als der 63-Jährigen nach links in die Straße Im Wienäckern abbog, wollte ihn eine 68-jährige Autofahrerin aus Dülmen überholen. Beim Überholvorgang stieß sie mit dem Auto des 63-Jährigen zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die 68-Jährige leicht verletzt. Es entstand 8.000 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell