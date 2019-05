POL-RE: Haltern am See: Neunjährige verletzt sich bei Bremsmanöver

Polizeipräsidium Recklinghausen

Dienstag, gegen 13.30 Uhr, fuhr eine 68-jährige Autofahrerin aus Haltern am See vom Parkplatz eines Getränkemarktes auf die Recklinghäuser Straße. Ein neunjähriger Fahrradfahrer, auch aus Haltern am See, näherte sich von den Bahngleisen kommend. Da er nach eigenen Angaben nicht mehr rechtzeitig hätte bremsen können, versuchte er mit dem Fuß auf dem Boden zu bremsen. Dabei verkeilte sich sein Fuß mit dem Fahrrad. Der Neunjährige wurde beim Bremsen mit dem Fuß leicht verletzt. Zu einem Zusammenstoß mit dem Auto kam es nicht.

