Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 7 Jähriger leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Gegen 17:50 Uhr überquerte am Montag ein 7-jähriger Junge aus Marl, zwischen zwei geparkten Pkw, die Max-Planck-Straße. Dabei wurde er von einem 54-jährigen Marler angefahren. Der Junge erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zusätzlich entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

