Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/Datteln/Haltern am See: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

In einem Zeitraum zwischen dem 25.04., 12:00 Uhr und dem 05.05., 12:00 Uhr, sind in einer Kleingartenanlage an der Vehrenbergstraße mindestens drei Lauben durch Unbekannte aufgebrochen worden. Genaue Angaben zum Diebesgut können noch nicht gemacht werden. Unter anderem wurde Gartenwerkzeug entwendet.

Datteln

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag und Montag in ein stillgelegtes Firmengebäude an der Straße Zum Kraftwerk ein. Entwendet wurden Werkzeugmaschinen. Außerdem wurden Schäden durch Vandalismus festgestellt.

Haltern am See

Unbekannte Täter verschafften sich am Montagnachmittag über eine Balkontür Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße Neuer Kamp. Es entstand 200 Euro Sachschaden. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Polizeipräsidium Recklinghausen

