Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Duisburg: Gestohlener Anhänger in Duisburg wieder aufgefunden

Recklinghausen (ots)

In der Zeit von Donnerstag (02.05.) bis Samstag stahlen unbekannte einen am Straßenrand der Straße Westring stehenden PKW-Anhänger der marke Schmitz Cargobull mit Steinfurter (ST) Kennzeichen. Der Anhänger konnte am Samstag in Duisburg auf der Obere Kaiserswerther Straße, am Straßenrand, festgestellt und sichergestellt werden. Hinweise zu den Tätern erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

