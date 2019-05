Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Einbrecher auf der Flucht festgenommen

Recklinghausen (ots)

Sonntag, gegen 18.15 Uhr, wurden Anwohner durch Geräusche auf einen Einbruch in einer anderen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Adlerstraß aufmerksam. Sie hörten Glasklirren und riefen unverzüglich die Polizei. Während des Anrufs sahen sie dann zwei Personen durch den Garten gehen. Polizeibeamte konnten die Täter, eine 24-Jährige ohne festen Wohnsitz und einen 13-Jährigen aus Gladbeck in unmittelbarer Nähe festnehmen. Diebesgut konnte bei ihnen aufgefunden und sichergestellt werden. Sie wurden zur Wache gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell