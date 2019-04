Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag eine Tür und ein Dachfenster einer Imbissbude auf dem Seideweg auf und drangen dann ein. Die Täter stahlen eine "Kaffeekasse" mit einem geringen Bargeldbetrag.

Recklinghausen

Mittwochmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in das Vereinsheim einer Pfadfinderschaft auf der Straße Im Romberg eingebrochen waren. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen, um in die Räume zu gelangen. Sie suchten dann in Behältnissen nach Wertgegenständen und nahmen Bargeld mit. Letztmalig waren Berechtigte am Freitagmittag (19.04.) in den Räumen. Zu diesem Zeitpunkt war noch alles in Ordnung.

Bottrop

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten auf der Feldhausener Straße auf und stahlen daraus die Geldkassette.

Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell