POL-RE: Dorsten: Versuchter Pkw Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Unbekannte versuchten in einem Zeitraum zwischen dem 20.04., 14:00 Uhr und dem 23.04., 12:00 Uhr einen Pkw an der Straße Wullbrey kurzzuschließen. Dabei wurden Teile der Fahrzeugverkleidung und Kabel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise melden Sie bitte dem zuständigen Kommissariat unter 0800 02361 111.

