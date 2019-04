Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autofahrerin fährt auf der Bochumer Straße Fahrradfahrerin an und fährt weg

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 19.40 Uhr, wollte eine bislang unbekannte Autofahrerin von der Weißenburger Straße in die Bochumer Straße abbiegen. Dabei stieß sie mit einer von rechts auf dem Fahrradweg der Bochumer Straße fahrenden 14-jährigen Fahrradfahrerin aus Recklinghausen zusammen. Die 14-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Die Autofahrerin stieg kurz aus und sprach mit der 14-Jährigen, stieg dann aber wieder in ihr Auto und fuhr davon. Nach Zeugenangaben war die Autofahrerin etwa 30 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß. Sie hatte schwarze Haare und trug ein dunkles T-Shirt und eine Bluejeans. Bei ihrem Auto soll es sich um einen braunen Toyota Auris mit Recklinghäuser Kennzeichen gehandelt haben. Die 14-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden. Hinweise zur Unfallverursacherin erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell