Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Festnahme nach Hinweis durch aufmerksamen Anwohner

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag (09.04) gegen 00.50 Uhr versuchten drei Täter in eine Gaststätte auf der Hohe Straße einzubrechen. Ein Anwohner wurde durch die Geräusche aufmerksam und verständigte die Polizei. Als der erste Streifenwagen am Tatort eintraf, flüchtete das Trio zu Fuß. Ein Tatverdächtiger, ein 45-jähriger ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepunblik, konnte noch in Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

