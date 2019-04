Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Am Montag (08.04.) in den frühen Morgenstunden drangen bisher unbekannte Täter in einen Lagerraum eines Objektes auf der Henrichenburger Straße ein. Entwendet wurden mehrere Propangasflaschen und Werkzeug.

Dorsten:

In der Zeit vom 06.04. bis zum 08.04. brachen bisher unbekannte Täter eine Scheune auf der Straße "Strock" auf. Aus der Scheune wurde ein Rasentraktor im Wert von etwa 4.000,- Euro entwendet.

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen drangen bisher unbekannte Täter in ein Geschäft "Am Brauturm" ein. Zuvor hatten sie eine Tür aufgebrochen und sich so den Zugang ermöglicht. Entwendet wurde Bargeld.

Herten:

In der Zeit vom 06.04. bis zum 08.04. drangen bisher unbekannte Täter in eine Wohnung auf der Straße "Dörnchen" ein. Zuvor hatten sie ein Fenster aufgehebelt und sich so den Zutritt verschafft. Mit dem entwendeten Bargeld entkamen sie unerkannt.

