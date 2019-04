Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Datteln/Gladbeck: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Bottrop: Ein bislang unbekannter Autofahrer hat einen auf der Ernst-Wilczok-Straße geparkten Mercedes beschädigt und flüchtete. Passiert ist das heute zwischen 8.50 Uhr und 11.45 Uhr. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro.

Datteln: Der Audi eines 24-jährigen Castrop-Rauxlers ist am Montag zwischen 8 Uhr und 17.40 Uhr auf der Höttingstraße beschädigt worden. Der Unfallverursacher flüchtete. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro.

Datteln: Ein unbekannter Unfallverursacher hat zwischen Freitag 16 Uhr und Montag 16.30 Uhr einen schwarzen Kia auf dem Gelände eines Autohandels an der Wittener Straße beschädigt und ist geflüchtet. Der Sachschaden liegt bei rund 1500 Euro.

Gladbeck: 2000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Unfallverursacher an einem schwarzen Volvo hinterlassen, der am Montag zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr an der Horster Straße geparkt war.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Datteln, Bottrop und Gladbeck nehmen die Verkehrskommissariate in Herten und Gladbeck unter 0800 2361 111 entgegen.

