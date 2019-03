Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahrgast reißt Taxifahrer die Geldbörse aus der Hand und flüchtet

Recklinghausen (ots)

Dienstag, gegen 20.50 Uhr, forderte ein bislang unbekannter Mann ein Taxi an. ER stieg dann auf der Rappaportstraße, Höhe AWO, in das Taxi und ließ sich zur Neptunstraße fahren. Er wollte dann bezahlen und hielt dem 68-jährigen Taxifahrer aus Marl einen Geldschein hin. Als dieser seine Geldbörse hervorholte. stieß ihn der Mann zur Seite und entriss ihm die Geldbörse. Mit dieser flüchtete er dann in unbekannte Richtung. Der Täter wird als 25 bis 28 Jahre alt beschreiben, Er hatte eine normale Statur, dunkle Haare und einen Bart. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

