Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Recklinghausen/Datteln/Gladbeck: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

Donnerstag, in der Zeit von 9.30 bis 17.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf dem Evonikparkplatz (P12) einen geparkten schwarzen 3er BMW an und flüchtete. Am BMW entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

Einen auf dem Konrad-Adenauer-Platz geparkten weißen Renault Traffic fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr bis Donnerstag, 10.15 Uhr, an. Dabei entstand 3.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr am Donnerstag, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr, auf der Kölner Straße einen geparkten blauen VW Lupo an und flüchtete. Das Auto war am Fahrbahnrand geparkt und wurde vorne links beschädigt. Der dabei entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Aufgrund gesicherter Spuren dürfte das geflüchtete Fahrzeug dunkelblau gewesen sein.

Datteln

1.500 Euro Sachschaden entstand bei einer Unfallflucht am Donnerstag auf der Castroper Straße. In der Zeit von 11 bis 14.40 Uhr, fuhr hier der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in Höhe der Straße Zechenberg einen geparkten schwarzen VW Touran an und flüchtete.

Gladbeck

Donnerstag, in der Zeit 9.45 bis 10 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen auf der Horster Straße geparkten grauen Mazda CX5 an und flüchtete. Am Mazda entstand 1.200 Euro Sachschaden.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Städte Marl und Gladbeck) und Herten (für die Städte Recklinghausen und Datteln) unter Tel. 0800/2361 111.

