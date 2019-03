POL-RE: Herten: Aktionstag zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchs in der Stadt Herten

Polizeipräsidium Recklinghausen

Herten: Aktionstag zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchs in der Stadt Herten

Recklinghausen

Beamte des Bezirks- und Schwerpunktdienstes, der Bereitschaftspolizei, des Verkehrsdienstes und zivile Kräfte der Kriminalpolizei überprüften gestern im Hertener Stadtgebiet 61 Fahrzeuge und 87 Personen.

Im vergangenen Jahr wurde in Herten 140 Mal in Wohnungen eingebrochen. Das sind 56 Taten weniger (- 28,6 %) als noch 2017 und somit der zweitniedrigste Stand der letzten zehn Jahre.

Mit dem Aktionstag (19.03.) will das Polizeipräsidium Recklinghausen an der positiven Entwicklung anknüpfen. Daher stand gestern die Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls in Herten im Fokus.

Im Jahr 2017 trat eine Gesetzesänderung in Kraft, die die bisherige Strafandrohung des Wohnungseinbruchs deutlich verschärfte.

Die Gesetzesänderung sowie die intensiven polizeilichen Maßnahmen aller Dienststellen des Polizeipräsidiums Recklinghausen, das ausgeprägte Bewusstsein der Bevölkerung, verdächtige Feststellungen unverzüglich der Polizei zu melden und die offenbar erhöhte Bereitschaft zur besseren technischen Sicherung des Wohneigentums dürfen zu der erfreulichen Entwicklung beim Wohnungseinbruch beigetragen haben.

Neben den gestrigen Kontrollmaßnahmen suchten Polizeibeamte in den Wohngebieten den persönlichen Kontakt zu Anwohnern. In den Gesprächen machten die Beamten auf Tatgelegenheiten, wie auf Kipp stehende Fenster und zum Lüften geöffnete Fenster und Türen, aufmerksam. Ziel ist es, die Wichtigkeit des Themas Wohnungseinbruch bei Bürgerinnen und Bürgern weiter zu verdeutlichen und durch gemeinsame Anstrengungen die Fallzahlen weiter einzudämmen. Die Stärkung des Sicherheitsgefühls der Anwohner durch sichtbare Präsenz im gesamten Stadtgebiet ist der Recklinghäuser Polizei besonders wichtig.

Um Einbrechern auf die Spur zu kommen, sind aber auch die Hinweise aus der Bevölkerung von entscheidender Bedeutung. Daher richtet die Polizei die Bitte an alle Bürgerinnen und Bürger: Melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort über die 110.

Auch nach dem gestrigen Aktionstag bleibt die Bekämpfung des Wohnungseinbruchs weiterhin eine zentrale Aufgabe der Recklinghäuser Polizei.

