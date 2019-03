Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter eine Glasschiebetür auf und drangen dann in eine Bäckereifiliale auf der Hertener Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute.

Auf dem Westcharweg brachen unbekannte Täter in der Zeit von Sonntagmittag bis Montagnachmittag in ein Vereinsheim ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räume des Hundevereins. Hier suchten sie dann nach Diebesgut. Ob die Täter etwas mitnahmen ist zur Zeit nicht bekannt. Im gleichen Zeitraum brachen die Täter in ein im gleichen Objekt befindlichen Vereinsraum eines anderen Hundevereins ein. Auch hier ist nicht bekannt, ob die Täter Beute machten.

In dem Kleingartenverein am Nordcharweg brachen unbekannte Täter am Wochenende, in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen, mehrere Gartenlauben auf. Derzeit liegen acht Anzeigen vor. Was die Täter aus den Lauben mitnahmen ist zur Zeit noch nicht bekannt.

Waltrop

Nach Aufhebeln eines Fensters drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag in eine Schule auf der Theodor-Heuss-Straße ein. Die Täter suchten in Behältnissen, wie Schränken und Spinden, nach Diebesgut. Was sie mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Herten

In der Zeit von Montag, 14 Uhr bis Dienstag, 7.30 Uhr, hebelten unbekannte eine Terrassentür auf und drangen dann in einen Kindergarten auf der Egerstraße ein. Die Täter suchten in allen Räumen nach Wertsache und nahmen zwei Laptop und eine Musikanlage mit.

Datteln

Dienstagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Castroper Straße ein. Die Täter stahlen Kleidungsstücke.

Dorsten

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Montagmittag bis Dienstagmorgen eine Tür auf, um in Geschäftsräume auf der Straße Wulfener Markt einzudringen. Die Täter stahlen einen Schranktresor.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

