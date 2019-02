Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Castrop-Rauxel: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Dienstag, gegen 14.30 Uhr, wurde die Besitzerin eines schwarzen Alfa Romeo Sportwagon durch Geräusche auf der Breukesbachstraße aufmerksam. Als sie auf die Straße sah, sah sie einen Lastwagen, der mit höherer Geschwindigkeit wegfuhr. Bei einer Nachschau stellte sie einen Unfallschaden am linken Heck ihres Autos. Der entstandene Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Dienstag, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Kurt-Schumacher-Allee einen geparkten grünen Opel Vectra an und flüchtete. Der Opel war auf dem Parkplatz einer Krankenkasse geparkt. Am Opel entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Castrop-Rauxel

In der Zeit von Montag, 4 Uhr bis Dienstag, 18 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Straße am Rapensweg einen geparkten grauen Opel Astra an. Dabei wurde die die hintere Tür rechts beschädigt. Der Verursacher flüchtete, trotz eines entstandenen Sachadens in Höhe von 1.000 Euro.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate Herten unter Tel. 0800/2361 111.

