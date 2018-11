POL-RE: Herten/Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots) - Herten

Nach Aufhebeln eines Fensters drangen unbekannte Täter heute, gegen 3.20 Uhr, in ein Handyshop auf der Ewaldstraße ein. Die Täter stahlen mehrere Handys aus einer Ausstellungsvitrine. Als Alarm ausgelöste, sah ein Zeuge einen dunkel gekleidete Person aus dem Geschäft in nördliche Richtung flüchten. Eine genaue Schadensaufstellung liegt noch nicht vor.

Im Kleingartenverein "Im Grünen" auf der Elper Straße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Montagmittag bis Donnerstagmittag in mehrere Gartenlauben ein. Aktuell liegen 12 Anzeigen vor. Dabei versuchten sie in vier Gartenlauben zu gelangen. Hier hebelten sie an den Türen konnten sie allerdings nicht öffnen. In den anderen Fällen schlugen sie die Fensterscheiben ein und drangen dann durch die geöffneten Fenster ein. Die Täter stahlen Bargeld und Lebensmittel. Bereits gestern hatten wir vier aufgebrochene Lauben in dem Kleingartenverein gemeldet.

Recklinghausen

Unbekannte hebelten am Donnerstag, in der Zeit von 9 bis 20 Uhr, ein Fenster auf und drangen dann in ein Wohnhaus auf der Reginastraße ein. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Räume. Ob sie etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

In der Zeit von Mittwochabend bis Freitagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Haus auf dem Ostcharweg ein. Um ins Haus zu gelangen hatten die Täter die Terrassentür aufgebrochen und waren dann eingedrungen. Sie stahlen Bargeld.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111.

