POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall auf Römerstraße - 9.000 Euro Schaden

Recklinghausen (ots) - An der Kreuzung Römerstraße/Borghagener Straße hat es heute, gegen 9.20 Uhr, einen Verkehrsunfall gegeben. Der 50-jährige Fahrer eines Kleintransporters aus Castrop-Rauxel wollte aus der Borghagener Straße nach links in Richtung Lange Straße abbiegen und übersah dabei nach ersten Erkenntnissen die 38-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel. Die Frau war mit ihrem 1-jährigen Sohn auf der Römerstraße ebenfalls in Richtung Lange Straße unterwegs. Verletzt wurde offensichtlich niemand, der kleine Junge wurde aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand rund 9.000 Euro Sachschaden.

