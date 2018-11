POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots) - Bottrop

Unbekannte Täter schoben in der Nacht zu Samstag die Rollläden an einem Büro auf der Gabelsberger Straße hoch und hebelten dann ein Fenster auf. Durch das offene Fenster drangen sie dann ins Büro ein und stahlen dann zwei Laptop.

Nach Aufhebeln eines Fensters drangen unbekannte Täter in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmittag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Agnes-Miegel-Straße ein. Die Täter nahmen Schmuck und ein Silberbesteck mit.

In ein Bürogebäude auf der Straße Am Südbahnhof brachen unbekannte Täter am Dienstagmorgen ein. Die Täter hatten mehrere Türen aufgehebelt, um ins Gebäude zu gelangen. sie öffneten Schränke auf der Suche nach Wertsachen. Was sie stahlen steht zur Zeit noch nicht fest.

Marl

Montag, in der Zeit von 7 bis 18.30 Uhr, schlugen unbekannte die Glasscheibe an einer Kellertür ein und drangen dann in ein Reihenhaus auf der Rheinstahlstraße ein. Angaben zum Diebesgut liegen bislang noch nicht vor.

Recklinghausen

In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen schlugen unbekannte die Glasscheibe einer Tür ein und drangen dann in ein Schulgebäude auf der Canisiusstraße ein. Die Täter durchwühlten Räume im Schulgebäude. Was sie mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Castrop-Rauxel

In der Zeit von Montag, 23 Uhr bis Dienstag, 7.20 Uhr, schnitten unbekannte Täter an einem auf dem Autobahnrastplatz an der A42 abgestellten polnischen Lkw die Plane auf und rissen einige geladene Pakete auf. Was die Täter mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Unbekannte Täter stiegen in der Zeit von Montag 18 Uhr, bis Dienstag 9 Uhr auf einen Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Straße Schophof, hebelten dann die Balkontür auf und drangen in die Wohnung ein. In den Räumen suchten sie nach Wertgegenständen. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Gladbeck

In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Spiekerstraße ein. Um ins Haus zu gelangen hatten die Täter die Wohnungstür aufgehebelt. Die Täter durchsuchten dann die Räume im Erdgeschoss und stahlen eine Damenhandtasche mit Geldbörse, sowie eine Geldkassette und ein Handy.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell