POL-RE: Bottrop: Betrunkene Frau randaliert in Bus

Recklinghausen (ots) - Eine 34-jährige Frau aus Bottrop hat am Freitagabend in einem Linienbus randaliert und die Busfahrerin angegriffen. Die Frau war der 56-jährigen Busfahrerin aus Gladbeck schon während der Fahrt negativ aufgefallen, weil sie im Bus offensichtlich Alkohol trank und mehrere Fahrgäste anpöbelte. An der Haltestelle Flöttestraße, gegen 19.40 Uhr, wurde sie dann von der Busfahrerin "ermahnt", reagierte darauf allerdings aggressiv und beschimpfte die 56-Jährige. Außerdem riss sie der Busfahrerin die Brille vom Gesicht und rannte davon. Daraufhin lief die 56-Jährige der 34-Jährigen hinterher und versuchte, ihre Brille wiederzukommen. Dabei schlug die 34-Jährige um sich und biss mehrfach die Busfahrerin. Mehrere Passanten kamen der Busfahrerin zu Hilfe und hielten die aggressive 34-Jährige fest bis die Polizei kam. Die Polizisten nahmen die betrunkene Frau mit zur Wache - dort blieb sie über Nacht in der Ausnüchterungszelle. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung, Beleidung und Bedrohung gegen die 34-Jährige dauern an.

