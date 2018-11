POL-RE: Bottrop: Auto bremst Bus aus - Fahrgäste verletzt

Recklinghausen (ots) - An der Essener Straße hat ein Auto am Sonntag um 18.10 h zuerst einen Bus überholt und dann gebremst. Der Busfahrer, ein 58-jähriger Essener, war gerade erst von der Haltestelle Zeppelinstraße angefahren und musste eine Vollbremsung machen, um nicht mit dem Wagen zusammenzustoßen. Im Bus kam eine 34-Jährige aus Bottrop mit ihrem Säugling im Kinderwagen zu Fall. Die Frau wurde leicht verletzt. Sie wurde zur Behandlung und das Kind vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Das Auto fuhr zunächst weiter, konnte aber später in der Nähe von der Polizei kontrolliert werden. Am Steuer saß ein 27-Jähriger, der in Bottrop wohnt.

