POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots) - Datteln

Unbekannte Täter schlugen am Dienstag, in der Zeit von 15.30 bis 21.15 Uhr, ein Fenster ein und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Saarlandstraße ein. Die Täter suchten in der Wohnung nach Wertgegenständen und nahmen zwei Handys der marke Samsung, Uhren, Schmuck, Bargeld und eine Gaspistole mit.

Waltrop

Nach aufhebeln der Terrassentür drangen unbekannte Täter am Dienstag, in der Zeit von 17 bis 20 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Hebeckenkamp ein. Die Täter öffneten und durchsuchten Schränke und Behältnisse. Was sie mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.^

Recklinghausen

Dienstagnachmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in ein Reihenhaus auf der Küstriner Straße eingebrochen waren. Die Täter suchten im Haus nach Wertgegenständen und flüchteten letztendlich ohne Beute.

Dienstag, in der Zeit von 13.30 bis 21 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Balkontür einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Gustav-Freytag-Straße auf und drangen dann in die Wohnung ein. Sie durchsuchten dann alle Räume nach Wertgegenständen. Ob und was sie mitnahmen ist zur Zeit nicht bekannt.

Auf der Frauenhoferstraße brachen unbekannte Täter am Dienstag, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr, ein Fenster auf und drangen dann in ein Einfamilienhaus ein. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute.

Nach Aufhebeln eines Fensters drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag in einen Kindergarten auf der Behringstraße ein. Was die Täter stahlen ist zur Zeit noch nicht bekannt.

Dorsten

In der Zeit von Montagnachmittag bis Mittwoch Morgen brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Marler Straße ein. In die Räume gelangten sie, nachdem sie zuvor eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten. Sie nahmen einen Drucker und einen original verpackten Soda Stream mit. Im gleichen Tatzeitraum hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in einen Kindergarten auf dem Westwall ein. Hier durchsuchten sie Schränke nach Diebesgut. nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie ohne Beute. In eine Schule auf der Marler Straße brachen Täter im geleichen Tatzeitraum ein. Um ins Gebäude zu gelangen, schlugen sie Fensterscheiben ein. Auch hier suchten sie in Räumen nach Wertgegenständen und flüchteten dann nach ersten Erkenntnissen ohne Beute. Mögliche Tatzusammenhänge der drei Einbrüche werden derzeit geprüft.

Bottrop

In der Nacht zu Mittwoch hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in ein Schulgebäude auf dem Hövekesweg ein. Die Täter durchwühlten mehrere Schränke, flüchteten wohl aber ohne etwas mitgenommen zu haben.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

