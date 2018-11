POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit hohem Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Bottrop:

Auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt an der Wilhelm-Tenhagen-Straße wurde am Dienstag, zwischen 9.10 Uhr und 14.05 Uhr, ein blauer Skoda Roomster beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Die Reparatur wird vermutlich rund 1.500 Euro kosten.

Gladbeck:

Auf der Gecksheide ist zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag ein weißer Seat Leon angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher hat sich nicht gemeldet - und ist stattdessen geflüchtet. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Marl:

Auf dem Parkplatz des Marienhospitals an der Hervester Straße wurde am Dienstag, zwischen 8.30 und 14.25 Uhr, ein weißer Mercedes GLC angefahren und massiv beschädigt. Der Verursacher ist weggefahren, ohne sich um den Schaden von rund 3.000 Euro zu kümmern.

Recklinghausen:

Bereits zwischen vergangenem Donnerstag (08.11.), 15.45 Uhr bis Freitag (09.11.), 4.30 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrer auf dem Beisinger Weg einen geparkten schwarzen VW Passat an. Das Auto war gegenüber der Hausnummer 30 am Fahrbahnrand in Richtung Innenstadt geparkt. Bei der Unfallflucht wurde die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Nach dem Verursacher wird gesucht.

Hinweise nehmen die Verkehrskommissariate in Herten und Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

