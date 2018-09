POL-RE: Dorsten: Mutmaßlicher Kameradieb meldet sich - Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung

Recklinghausen (ots) - Nur wenige Stunden nach der Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Kameradieb ist der Fall offensichtlich geklärt: Der Mann auf dem Foto hat sich bei der Polizei gemeldet. Er wird verdächtigt, am 7. Juli eine Digitalkamera aus einem Elektronikmarkt in Dorsten gestohlen zu haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Fahndung hat sich hiermit erledigt. Wir bitten um Löschung - insbesondere des Fotos des Tatverdächtigen. Außerdem danken wir für die Mithilfe und die Hinweise aus der Bevölkerung.

