POL-RE: Oer-Erkenschwick: Motorrollerfahrer fährt auf der Straße An der Aue auf Auto auf

Recklinghausen (ots) - Dienstag, gegen 14 Uhr, fuhr ein 53-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel auf der Straße An der Aue und wollte dann in den Kreisverkehr Ludwigstraße einfahren. An dem Fußgängerüberweg musste er dann aber anhalten. Dies bemerkte ein 53-jähriger Motorollerfahrer aus Castrop-Rauxel bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf das Auto auf. Dabei wurde er leicht verletzt. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden.

