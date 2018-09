POL-RE: Bottrop: Kinder auf frischer Tat bei Einbruch festgenommen

Recklinghausen (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat geschnappt. Der Junge und das Mädchen waren gerade dabei, ein Wohnhaus auf der Fortsetzungsstraße zu durchsuchen. Schmuck und Bargeld hatten sie nach ersten Ermittlungen bereits eingesteckt. Ein aufmerksamer Nachbar hatte gegen 12.40 Uhr verdächtige Geräusche gehört und daraufhin beobachtet, wie sich ein vermeintlich Jugendlicher an einem Fenster zu schaffen machte. Anschließend verschwand er mit einer weiteren Person - durch das Fenster - im Haus. Der Zeuge rief die Polizei. Dank der schneller Alarmierung konnten die Beamten die 12-jährige und den 11-jährigen Tatverdächtigen noch in dem Wohnhaus festnehmen. Beide wurde zur Wache gebracht. Die Kinder sprachen kein deutsch. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden sie dem Jugendamt übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

