POL-RE: Bottrop: Pedelecfahrer stürzt bei Vollbremsung auf der Sterkrader Straße - Verursacher flüchtet

Recklinghausen (ots) - Heute, gegen 7 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Bottroper mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Sterkrader Straße in Richtung Osterfelder Straße. Als ein unbekannter Autofahrer mit seinem schwarzen Renault Twingo in die Zufahrt der Seniorenanlage Christopherus einbog, musste der 47-Jährige stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte er und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer hielt kurz an, sprach mit dem Geschädigten und fuhr dann weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

