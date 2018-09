POL-RE: Oer-Erkenschwick: Schlägerei am Busbahnhof - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - Am Berliner Platz sind in der Nacht auf Mittwoch zwei junge Männer geschlagen und verletzt worden. Die beiden 21 und 23 Jahre alten Oer-Erkenschwicker gaben an, um kurz nach 3 Uhr plötzlich von drei Unbekannten attackiert und ausgeraubt worden zu sein. Die Täter nahmen dem 21-Jährigen die Brille, die Geldbörse sowie das Handy weg. Anschließend sollen sie mit einem schwarzen VW Golf mit RE(cklinghäuser)-Nummernschild geflüchtet sein. Die drei unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, ca. 1,70m groß, alle hatten schwarze Haare. Der 21-jährige Oer-Erkenschwicker wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, der 23-Jährige kam mit leichteren Verletzungen davon. Die Polizei bittet unter der Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

