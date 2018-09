POL-RE: Recklinghausen: Täter entreißt Seniorin die Handtasche

Recklinghausen (ots) - Auf der Ehlingstraße hat es am Sonntag, gegen 17.45 Uhr, einen Handtaschenraub gegeben. Der Täter konnte flüchten. Eine 77-jährige Frau aus Recklinghausen ging mit ihrem Ehemann auf der Ehlingstraße entlang als sie von einem unbekannten Mann angerempelt wurde, der ihre Handtasche wegriss und anschließend weglief. Die Seniorin stürzte, blieb aber nach eigenen Angaben unverletzt. Wenige Minuten später fand eine 27-jährige Spaziergängerin aus Recklinghausen die Handtasche in einem Gebüsch in der Nähe und gab die Tasche der 77-Jährigen zurück. Die Geldbörse - samt Inhalt - war weg. Der Täter konnte nicht näher beschrieben werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

