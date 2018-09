POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Dorsten

Donnerstag, in der Zeit von 15.15 bis 15.50 Uhr, fuhr der Fahrer eine unbekannte Fahrzeugs einen auf der Wulfener Straße geparkten weißen Mercedes Vito an und flüchtete. Der Vito wurde im Bereich des linken Außenspiegels und am hinteren Radkasten beschädigt. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Castrop-Rauxel

In der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr bis Donnerstag, 13 Uhr, fuhr der Fahrer eins bislang unbekannten Fahrzeugs auf der Schlenkestraße einen geparkten silberfarbenen Opel Zafira an und flüchtete. Am Opel wurde die Frontschürze rechts außen beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Ein am Straßenrand der Bövinghorster Straße geparkten roten Peugeot 207 fuhr der Fahrer eines unbekannte Fahrzeugs am Freitag, in der Zeit von 13.15 bis 13.20 Uhr, an. Dabei wurde das Auto auf der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher flüchtete trotz entstandenen Schadens in Höhe von 1.500 Euro.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2351 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell