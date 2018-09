POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbruch auf der Lessingstraße

Recklinghausen (ots) - Donnerstag, in der Zeit von 12 bis 17.15 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Lessingstraße auf und drangen dann in die Wohnung ein. Die Täter suchten in allen Räumen nach Wertgegenständen. Ob sie aus der Wohnung etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest. Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

