POL-RE: Castrop-Rauxel: Schwerer Unfall auf Kanalbrücke

Recklinghausen (ots) - Auf der Wartburgstraße hat es am Mittwochabend, gegen 21.30 Uhr, einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Datteln war mit einem 28-jährigen Herner unterwegs in Richtung Castrop-Rauxel. Auf der Kanalbrücke kam der Fahrer plötzlich in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen, stieß gegen ein Verkehrsschild und prallte schließlich mit der Beifahrerseite gegen die Brückenmauer. Der 28-jährige Herner, der auf der Beifahrerseite saß, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Der 28-jährige Fahrer aus Datteln kam mit leichten Verletzungen davon. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer offensichtlich betrunken. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Der Unfallschaden liegt bei über 15.000 Euro.

