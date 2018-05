POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Bottrop

In der Zeit von Montag, 17 Uhr bis Dienstag 14 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Straße Am Pastors Busch einen geparkten schwarzen Opel Astra an und flüchtete. Am Opel entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Montag, gegen 21.40 Uhr fuhr ein 22-jähriger Motorrollerfahrer aus Bottrop auf der Beckstraße. Als er der abknickenden Vorfahrtsstraße in Höhe Bernhard-Poeter-Weg nach links folgte,überholöte ihn ein schwarzes Auto, ein Audi A4 oder A6, und drängte ihn dabei nach rechts ab. Hierdurch prallte der 22-Jährige gegen ein am Straßenrand geparktes Auto. Dabei entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Fahrer des schwarzen Autos fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Haltern am See

Auf dem Parkplatz des K&K Marktes an der Lohausstraße fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer am Montag, in der Zeit von 18 bis 18.30 Uhr, einen geparkten blauen Ford Fiesta an. Dabei entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Dorsten

Montag, gegen 15.45 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Motorradfahrer auf der Borkener Straße auf das vor ihm abbremsende Auto einer 31-jährigen Dorstenerin auf. Dabei entstand 3.000 Euro Sachschaden. Der Motorradfahrer fuhr anschließend in Richtung Holsterhausen davon, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern.

Oer-Erkenschwick

Montag, gegen 17 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick auf der Schulstraße, als plötzlich ein bislang unbekannter Jugendlicher auf einem Fahrrad die Fahrbahn überquerte. Der Fahrradfahrer stieß dabei mit dem Auto zusammen und stürzte. Er rappelte sich dann auf, stieg auf sein Fahrrad und fuhr davon. Am Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111.

