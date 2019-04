Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: B 202 nach Unfall voll gesperrt Auf der B 202, in Höhe Osterrönfeld, kam es Heute (27.04.2019) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem 7 Personen verletzt wurden

Rendsburg (ots)

Osterrönfeld / Rendsburg - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 27.04.2019, 12:40 Technische Hilfe mit Menschenleben in Gefahr (TH 00 Y) Auf der B202 Rendsburg Richtung Kiel ereignete sich am Samstagmittag gegen 12:40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei wurden sieben Personen verletzt. Die Erstversorgung wurde durch eine Ärztin, Feuerwehrkameraden sowie DRK Kameraden, die im Stau standen vorgenommen, bis der Rettungsdienst und Notarzt eintrafen. Die Feuerwehr Rendsburg und die Feuerwehr Osterrönfeld stellten den Brandschutz sicher, sowie die Absicherung der Einsatzstelle und nahmen die Betriebsstoffe auf. Medizinisches Personal der Rendsburger Wehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung der Patienten. Insgesamt waren 4 PKW´s am Unfall beteiligt, ein Patient musste mit dem Rettungshubschrauber nach Kiel geflogen werden. Die Feuerwehren Rendsburg und Osterrönfeld konnten gegen 14:45 Uhr die Einsatzstelle verlassen. Durch die beschädigten Fahrzeuge war die B 202 komplett blockiert und musste voll gesperrt werden, die Sperrung ging bis in den Samstagabend.

