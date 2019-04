Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Verkehrsunfall B 202 mit eingeklemmter Person Osterrönfeld

Rendsburg (ots)

Osterrönfeld - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 25.04.2019, 13:33 Technische Hilfe mit Menschenleben in Gefahr (TH 00 Y) Auf der B202 Höhe der Anschlussstelle Osterrönfeld / Deula ereignete sich am Donnerstag gegen 18:33 Uhr ein Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Person verletzt. Die Feuerwehr Osterrönfeld und Feuerwehr Stadt Rendsburg hat die eingeklemmte Person mittels hydraulischen Rettungsgerät aus dem Fahrzeug gerettet. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Anschlussstelle für eine Stunde komplett gesperrt werden. Die Verletzte Person wurde mit notärztlicher Begleitung in eine Klinik gebracht. Zur Schadenshöhe konnte keine Auskunft erteilt werden.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Rendsburg Feuerwehr Osterrönfeld Rettungsdienst Polizei

