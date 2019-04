Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuer zerstört Strohvorrat - 120 Ballen durch Flammen zerstört

Bild-Infos

Download

Rendsburg (ots)

Böhnhusen Amt Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 20.04.2019, 17:48 Feuer Größer Standard (FEU G)

Am späten Samstagnachmittag, gegen 17:48 wurde Alarm für die Feuerwehren Böhnhusen und Flintbek ausgelöst. Es brannten Anfangs ca. 25 Strohballen auf einem Acker. Nach dem die ersten Löschmaßnahmen eingeleitet waren, wurde noch die Feuerwehr Techelsdorf mit nachalarmiert. Da es sich nicht ganz so einfach darstellte die brennenden Strohballen zu löschen. Die Ballen werden mit sehr viel Druck zusammen gepresst, und so kommt das Löschwasser nicht überall dort hin, wie man es sich wünscht. Das führte auch dazu, das sich die Löschmaßnahmen über die gesamte Nacht hinzogen. Erst in den frühen Morgenstunden, gegen 6:00 Uhr konnten die Ballen soweit auseinander gezogen werden, das diese auch restlos abgelöscht werden konnten. Am Ende waren es dann 120 der Strohrundballen, die in dem Feuer zu Schaden gekommen sind. Der gesamte Einsatz zog sich bis 10:00 Uhr am Ostersonntagmorgen hin. Zu den Hauptzeiten waren gut rund 50 Feuerwehrleute im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband

Rendsburg-Eckernförde



Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mario Weinke



Telefon: 0 4331 / 28 58 1 (Verband)

Mobil: 0 151 / 40 14 31 37

E-Mail: weinke@kfv-rdeck.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell