Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0549--Falsche Handwerker bestehlen Senioren--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Ost-Nord Zeit: 04.09.24

Mehrere Trickdiebe gaben sich am Mittwoch in Lehe und in Rönnebeck als Handwerker aus und gelangten so an Bargeld und Wertgegenstände. Die Polizei Bremen warnt vor dem erneuten Auftreten dieser Kriminellen und gibt Präventionstipps.

Am Mittwochmorgen klingelte ein Fremder gegen 9 Uhr an der Tür einer 92-Jährigen in der Seiffertstraße und gab sich als Mitarbeiter eines Energieversorgungsunternehmens aus. In dessen Auftrag solle er die Heizungsanlage überprüfen. Gemeinsam mit der Seniorin ging der angebliche Handwerker in die Wohnung und hantierte für ein paar Minuten an der Heizungsanlage. Nachdem der Mann wieder fort war, stellte die 92-Jährige fest, dass eine Goldkette sowie ein Goldarmband entwendet wurden. Der Täter soll ca. 180 cm groß, etwa 50 Jahre alt und dick sein.

Gegen 10.15 Uhr gaben sich zwei Männer an der Haustür einer 74-Jährigen in der Rönnebecker Straße als Wasserwerker aus, um den Wasserdruck in der Wohnung zu überprüfen. Nach einer Weile verließ das Duo fluchtartig die Wohnung. Die Seniorin stellte daraufhin den Verlust ihrer Geldbörse, ihres Handys sowie des Festnetztelefons fest. Die Täter werden als 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Einer soll eine kräftige Statur haben, mit dunklem Bart, wenig Haaren und schwarzer, runder Brille. Er trug ein helles T-Shirt, helle Hose, und ein Tattoo am linken Unterarm. Sein Komplize trug ein schwarzes Cappy, schwarze Stiefel und schwarze Kleidung. Er hatte einen dunklen Vollbart und ein dünnes, schmales Gesicht,

Zeugen melden sich in beiden Fällen jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Die Polizei Bremen warnt vor diesen Trickdieben und rät: Lassen Sie nur Handwerker hinein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei unter 110 an. Binden Sie Nachbarn oder Vertrauenspersonen ein.

Mehr Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter 0421 362-19003 oder unter www.Polizei.Bremen.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell