Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0560 --Unfälle mit Schwerverletzten in Bremen-Nord--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, OT Burg-Grambke, Bremerhavener Heerstraße, Burger Heerstraße Zeit: 27.07.21, 9.30 Uhr, 12.20 Uhr

Bei zwei Verkehrsunfällen in Burglesum wurden am Dienstag ein Motorradfahrer und eine Pedelec-Fahrerin schwer verletzt.

Ein 51-Jähriger fuhr am Vormittag mit seinem Laster vom Fahrbahnrand auf die Bremerhavener Heerstraße und übersah dabei einen herannahenden 22 Jahre alten Motorradfahrer. Dieser versuchte auszuweichen, geriet mit seiner Maschine ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Der 22-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, die 61 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Bremerhavener Heerstraße in beide Richtungen gesperrt werden.

Am Dienstagmittag übersah eine 56 Jahre alte Autofahrerin beim Abbiegen in die Burger Heerstraße eine 79-jährige Pedelec-Fahrerin. Die Seniorin wurde dabei unter dem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittlungen zu den Unfallhergängen dauern in beiden Fällen an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell