POL-HB: Nr.: 0553--Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung in Mitte--

- Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Auf der Brake Zeit: 25.07.21, 00.30 Uhr In der Bahnhofsvorstadt gerieten in der Nacht zu Sonntag mehrere Personen vor einem Lokal aneinander. Es kam zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 50-Jähriger schwer verletzt wurde. Er musste in einer Klinik behandelt werden. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Nach Zeugenaussagen war der 50-Jährige in einem Lokal an der Diskomeile mit vier Männern in Streit geraten. Vor der Tür entwickelte sich daraus eine Prügelei. Dabei wurde der 50-Jährige von seinen Kontrahenten mit Fäusten attackiert. Nachdem sie mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Kopf des 50-Jährigen schlugen, flüchteten die vier Angreifer. Der 50-Jährige blieb mit einer blutenden Kopfplatzwunde bewusstlos am Boden liegen. Er musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

