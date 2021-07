Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0540 --Tödlicher Unfall auf der Weser--

Bremen (ots)

- Ort: Bremen-Vegesack, Weser, Höhe Vegesacker Weserpromenade Zeit: 19.07.21, 14 Uhr Eine 74 Jahre alte Frau fiel am Montag in Vegesack auf der Weser über Bord eines Motorbootes. Die Bremerin konnte nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden. Ein 73 Jahre alter Bootsführer befuhr zusammen mit seiner 74-jährigen Ehefrau die Weser. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet das Motorboot durch die Bugwelle eines entgegenkommenden Binnenschiffes in eine unruhige Lage und die Frau fiel ins Wasser. Sie ging zwischenzeitlich unter und wurde später durch die Besatzung des Polizeibootes entdeckt und geborgen. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei konnte durch den ebenfalls vor Ort befindlichen Notarzt nur noch der Tod festgestellt werden. Der Ehemann erlitt einen Schock. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

